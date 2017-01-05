У Харкові сталася масова аварія: зіткнулися 7 автомобілів, є постраждалі (фото)

У Харкові сталася масштабна автомобільна аварія за участю 7 автомобілів. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції.

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Зазначається, що ДТП сталося сьогодні ввечері.

"Сьогодні, о 17:20 сталася ДТП з постраждалими на мосту від вулиці Шевченка в бік Героїв праці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зіткнулися автомобілі Opel, Toyota Rav 4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet та Volkswagen Caddy.

Очевидці повідомляють, що унаслідок аварії постраждали щонайменше четверо людей. Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, через зіткнення рух транспорту на мосту ускладнено.