У Харкові сталася масова аварія: зіткнулися 7 автомобілів, є постраждалі (фото)

20:23, 05 січня 2017
Інциденти
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Очевидці повідомляють про щонайменше чотирьох постраждалих. 

ДТП сталася сьогодні ввечері / facebook.com/kharkivpolice

У Харкові сталася масштабна автомобільна аварія за участю 7 автомобілів. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції.

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facebook.com/kharkivpolice

Зазначається, що ДТП сталося сьогодні ввечері.

"Сьогодні, о 17:20 сталася ДТП з постраждалими на мосту від вулиці Шевченка в бік Героїв праці", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/kharkivpolice

Зазначається, що зіткнулися автомобілі Opel, Toyota Rav 4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet та Volkswagen Caddy.

Очевидці повідомляють, що унаслідок аварії постраждали щонайменше четверо людей. Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, через зіткнення рух транспорту на мосту ускладнено.

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Теги: #ДТП#аварія#постраждалі