Це ставить китайський бренд в один ряд з такими великими конкурентами, як Samsung і Google.

Xiaomi оголосила про розширення програмної підтримки для деяких своїх смартфонів й планшетів. Тепер пристрої китайського бренду отримуватимуть оновлення протягом семи років замість шести, наздогнавши Samsung, Google і Honor.

Серед смартфонів ними стали Xiaomi 15T і Xiaomi 15T Pro, випущені раніше цього року. Обидві моделі гарантовано отримуватимуть патчі безпеки до вересня 2031 року. При цьому версія 15T Pro отримає шість мажорних оновлень операційної системи, тоді як базова обмежиться п'ятьма.

Серед планшетів новими "довгожителями" стали Redmi Pad 2 і Redmi Pad 2 Pro. Обидві моделі оновляться до Android 20, але патчі безпеки отримуватимуть ще довше – аж до червня і жовтня 2032 року відповідно.

Поки незрозуміло, які ще пристрої Xiaomi переведуть на семирічний цикл оновлень, і чи буде ця нова програма поширюватися на флагмани минулих років.

Як відомо, нові правила Євросоюзу змусили виробників смартфонів різко наростити тривалість програмної підтримки. Усі моделі, що надходять на ринок, тепер повинні отримувати мінімум 5 років оновлень ОС. Це означає, що загальний термін підтримки може доходити до 7-8 років.

Також, згідно з новими правилами, всі смартфони повинні бути стійкі до "випадкових падінь", пилу і води, а їхні батарейки повинні зберігати не менше 80% від початкової ємності після 800 перезарядок.

Раніше стало відомо, що ЄС зобов'яже виробників смартфонів та іншої техніки повернути знімні батареї. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2027 року.

