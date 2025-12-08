Цю модель цінують за надійність, економність та просторий інтер'єр.

Падіння продажів Tesla Model Y триває, тоді як лідером світового авторинку стає компактний кросовер Toyota RAV4. Про це повідомляє Focus2Move.

З початку 2025 року до жовтня продажі Toyota RAV4 зросли на 0,6%, тоді як популярність Tesla Model Y просіла‎ на 12,7%. Варто зазначити, що це не є суттєвою проблемою для Tesla, адже найпопулярніша модель компанії все ще перебуває у ТОП-3, поступаючись лише вищезгаданому кросоверу та Toyota Corolla (продажі останньої впали на 8,1%).

Одразу за трійкою лідерів йде бестселер американського ринку - легендарний пікап Ford F-Series, а замикає ТОП-5 компактний кросовер Honda CR-V.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі:

Toyota RAV4 Toyota Corolla Tesla Model Y Ford F-Series Honda CR-V Chevrolet Silverado Hyundai Tucson Toyota Camry Toyota Hilux Kia Sportage

Фахівці зазначають, що хоча традиційні дизельні та бензинові моделі все ще демонструють гарні показники у ТОП-50, нові електромобілі стабільно набирають популярність у всьому світі.

Ще один помітний тренд - стрімко зростаюча популярність китайських авто. Наприклад, новий електричний хетчбек Geely Xingyuan піднявся одразу на 2289 позицій і посів 14-те місце.

Світовий авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що найпопулярнішими автомобілями на ринку США у цьому році стали Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, Honda CR-V та Ram Pick Up.

Також повідомлялося, що Dacia Sandero стала жовтневим бестселером ринку нових легковиків у Європі. Окрім неї до трійки лідерів увійшли кросовер Volkswagen T-Roc та бюджетний Renault Clio.

