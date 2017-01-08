У поліції розповіли подробиці вибуху у житловому будинку в Одесі

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, поліція встановлює обставини вибуху сьогодні вночі в приватному будинку по вулиці Юхима Геллера.

«8 січня в 00.55 надійшло повідомлення оператора 102 про те, що в Київському районі Одеси в приватному будинку стався вибух, будівля горить», - відзначили в головному управлінні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінологи та працівники ДСНС. Після ліквідації пожежі були виявлені два чоловічих тіла - 67-річного власника будинку та квартиранта - учасника АТО, громадянина однієї з сусідніх держав.

За попереднім висновком експерта, в будинку були порушені встановлені вимоги пожежної безпеки, у зв'язку з чим стався витік газу, вибухнув газовий котел і сталося руйнування будівлі. Внаслідок чого були завдані тілесні ушкодження, несумісні з життям, двом чоловікам.

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«Роботи з розчищення будинку проводилися силами військовослужбовців ЗСУ, співробітників ДСНС. Під час робіт було встановлено, що особливості вибуху - вид його епіцентру і деякі характеристики - вказують на те, що він із великою ймовірністю міг статися не внаслідок витоку газу, а від застосування вибухівки», - відзначили у відділі.

В управлінні додали, що до лікарні була доставлена 90-річна господиня дому з діагнозом: перелом гомілки, забій грудної клітини та отруєння продуктами горіння.

На місці події тривають роботи з розчищення зруйнованої будівлі, працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники СБУ, фахівці ДСНС.

Попередня правова кваліфікація події - 2 ч. с. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Всі обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР за ст. 194 ч. 2. КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство триває.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, патрульні першими прибули на місце НП і витягли з палаючого будинку загиблого господаря.

За даними патрульних, на момент вибуху в будинку перебували 6 осіб. Другому загиблому було 32 роки.

За неофіційними даними, вибух у будинку на вулиці Юхима Геллера стався нібито через те, що квартиранти (колишні військовослужбовці), які мешкали в ньому, розбирали бойові гранати.