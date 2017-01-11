Моторошна ДТП у Львові: одна людина загинула, ще двоє постраждали (фото)

Про це повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова.

Відзначається, що ДТП сталося близько 22:00 10 січня.

За попередньою інформацією, ДТП забрала життя однієї людини, ще дві людини отримали травми різного ступеня.

Читайте такожУ Харкові сталася масова аварія: зіткнулися 7 автомобілів, є постраждалі (фото)

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини зіткнення автомобілів з'ясовуються", - відзначили в прес-службі патрульної поліції.

У той же час, за інформацією Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, внаслідок ДТП загинула 60-річна львів'янка, а ще двоє чоловіків у віці 28 і 55 років були госпіталізовані у Львівську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Раніше у Львові сталася ДТП за участю патрульних.