Минулої доби через складні погодні умови на автошляхах України загинуло троє осіб, ще 75 травмовано - Нацполіція

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, а також Донецькій і Луганській областях.

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У поліції нагадали, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Закарпатській та Івано-Франківській областях у зв’язку з негодою було введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення загального користування.