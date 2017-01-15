"Бурштинові війни": на Рівненщині сталася стрілянина, є поранені - ЗМІ
До Старого Села приїхали люди з автоматами, які нібито мали "покривати" незаконні бурштинові копальні.
У Старому Селі Рокитнівського району на Рівненщині протягом кількох років не вщухають пристрасті довкола незаконного промислу бурштину. У неділю тут сталася стрілянина. Про це з посиланням на місцевих жителів повідомляє ТСН.
Читайте такожГолова Рівненської ОДА закликав залучити Нацгвардію до боротьби з "бурштиновою мафією"
За інформацією журналістів, у стрілянині є поранені. Їх кількість поки не повідомляють. Жителі Старого Села розповіли, що до них приїхали невідомі з автоматичною зброєю. Начебто, для того, щоби "покривати" видобуток бурштину.
Відзначається, що місцеві жителі дали відсіч. Заручника захисники села обіцяли передати поліцейським тільки в присутності журналістів, оскільки люди вже не вірять місцевим правоохоронцям.