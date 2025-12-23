Відмахується, що більшість продуктів харчування не підпадає під санкції.

Санкції Євросоюзу щодо Росії торкнулися торгівлі нафтою і газом, сталлю та іншими металами, морепродуктами, алкоголем, сигаретами і ювелірними виробами, але це не все. На європейські ринки продовжують надходити інші товари, які вироблені в РФ.

The New York Times пише, що в магазинах Великої Британії продаються російські батончики Snickers. На солодощі звернула увагу місцева влада, бо вони порушують закони про маркування, оскільки інгредієнти не вказані англійською мовою.

Більшість продуктів харчування не підпадає під санкції, але багато компаній по всьому світу припинили виробництво в Росії або повністю пішли з країни. Ось тільки виробник Snickers - Mars Wrigley - цього не зробив.

Американський кондитерський гігант оголосив у березні 2022 року, що не імпортуватиме з Росії та не експортуватиме в Росію, але продовжить виробництво продуктів харчування в країні, а прибуток спрямує на "гуманітарні цілі".

На запитання про появу російськомовних батончиків Snickers у британських магазинах компанія відповіла, що не може завадити посередникам купувати Snickers у Росії або в сусідніх країнах, таких як Білорусь, і перепродавати їх у Західній Європі.

"Продукти Snickers з упаковкою російською мовою не виробляються у Великій Британії. Однак, коли продукти виробляються на місцевих ринках і поширюються серед споживачів, ми не можемо контролювати третіх осіб, які згодом перепродують їх в інших місцях. Це може призвести до появи таких продуктів у Великій Британії", - йдеться в заяві Mars Wrigley U.K. and Ireland.

Деякі критики заявили, що ця ситуація свідчить про триваючу торгівлю з Росією.

"Купуючи ці продукти, жителі Великої Британії побічно підтримують російську економіку, тому що частина витрачених ними грошей потрапляє в Росію", - сказав професор британської бізнес-школи Cranfield School of Management Іоанніс Коліусіс.

На думку експертів, посередники, можливо, побачили можливість заробити, закуповуючи товар у Росії, оскільки в Британії батончики Snickers продаються в магазинах за ціною близько 1,75 долара і вище, що як мінімум на третину дорожче, ніж у Росії.

З початку повномасштабної війни торгівля між Євросоюзом і Росією різко скоротилася через санкції та обмеження на імпорт деяких товарів. Імпорт товарів з Росії в першому кварталі 2025 року склав 8,74 млрд євро або 10,11 млрд доларів, порівняно з 30,58 млрд євро чотири роки тому. Із січня 2022 року ЄС імпортував російських товарів на суму 297 млрд євро.

Так, російська риба досі залишається на європейських столах, незважаючи на спроби Європейського Союзу скоротити імпорт.

