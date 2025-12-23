Зазначають, що ворог намагатиметься "посіяти" в українському суспільстві протистояння і хаос.

Можливість завершення війни з Росією у 2026 році буде залежати від кількох чинників. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі "Новини.LIVE".

За його словами, все буде залежати від переговорного процесу, а також від нашої стійкості як на фронті, так і в тилу.

"Ворог в будь-якому випадку буде намагатися нас розділити, внести безлад, зробити так, щоб тут був хаос", - наголосив Скібіцький.

При цьому висловив впевненість, що Росії не вдасться розколоти українське суспільство: "Український народ не піддасться на це і готовий іти до перемоги".

Пошук миру в Україні

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив у неділю, 21 грудня, з президентом Дональдом Трампом зусилля, спрямовані на досягнення "справедливого і тривалого" завершення війни в Україні.

Reuters з посиланням на заяву офісу британського прем'єра після переговорів між офіційними особами у Флориді, зазначив, що Стармер та Трамп обмінялися роздумами про війну в Україні та обговорили роботу так званої "Коаліції бажаючих" - країн, які зобов'язалися підтримати Україну.

Стармер поінформував про роботу Коаліції бажаючих підтримати будь-яку мирну угоду та забезпечити справедливе і тривале припинення воєнних дій.

