Причіпна гармата 'Марта', 'Сапсан', 'Вільха': в ЗСУ розповіли про удосконалену зброю

Війна змусила Україну в прискореному темпі розвивати своє власне оборонне виробництво.

Українські захисники найближчим часом отримають кілька цікавих та важливих зразків бойової техніки, в тому числі 155-мм причіпну гармату "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів.

Про це розповів заступник начальника штабу командування Ракетних військ і артилерії (РВІА) командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Андрій Журавльов, повідомляє "РБК-Україна".

За його словами, війна змусила Україну в прискореному темпі розвивати власне оборонне виробництво.

Відео дня

"Серед перспективного озброєння, яке має з'явитись у РВІА, 155-мм причіпна гармата "Марта" з довжиною ствола 39 калібрів, та причіпна гармата калібру 105 мм. Наразі вони проходять випробування", - зазначив Журавльов.

Він зазначив, що наразі в Україні активно розвивається ракетне озброєння. Зокрема, удосконалюють ОТРК "Сапсан", РСЗВ "Вільха", а також комплекс "Нептун" з так званою довгою ракетою, який зараз проходить всі етапи випробувань.

На етапі розробки, як розповів Журавльов, ще один цікавий проект – багатофункціональний ракетний комплекс, ідея якого полягає в тому, щоб мати єдину, універсальну платформу для запуску різних засобів ураження – реактивних снарядів на кшталт GMLRS для HIMARS та ракет різного призначення.

Серед інших перспективних розробок, за словами начальника штабу командування РВІА, – український аналог радіолокаційної станції AN/TPQ-36, який буде лазером наводити високоточний боєприпас на ціль. А також БпЛА з системою синтезованої апертури, що має вести розвідку в туман, хмарну або дощову погоду. Також наразі проводяться тестування високоточного боєприпасу "Барвінок-К" і відбувається вдосконалення інформаційно-комунікаційної системи Ракетних військ і артилерії "Кропива-Д".

Більше про розвиток ракетного озброєння

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника департаменту державних закупівель Міністерства оборони України у 2022-2023 роках Олександр Лієв розповів, що Міністерство оборони України вперше уклало державний контракт на закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) 1КР1 "Сапсан" у 2022 році.

За його словами, у 2023 році відбулися перші випробування ОТРК, у 2024 році - перші тестові застосування по російських цілях, а у 2025 році "комплекс вийшов на системне застосування".

Вас також можуть зацікавити новини: