Антимонопольний орган Італії повідомив, що оштрафував авіакомпанію Ryanair на понад 255 мільйонів євро (300,19 млн доларів) за зловживання домінуючим становищем у відносинах з туристичними агентствами.

Агентство Reuters пише, що занепокоєння регулятора викликали дії авіакомпанії, яка спочатку запровадила процедури розпізнавання обличь та заблокувала платежі від онлайн-туристичних агентств, а згодом почала нав’язувати туристичним агентам партнерські угоди, що обмежували їхню можливість пропонувати рейси Ryanair у складі туристичних пакетів.

Ймовірне зловживання домінуючим становищем відбувалося з квітня 2023 року щонайменше до квітня цього року.

"‎Її (Ryanair, – УНІАН) домінуюче становище зумовлене не лише значною часткою ринку, яка продовжує зростати, а й численними іншими показниками… які сприяють тому, що Ryanair має значну ринкову владу та здатність діяти незалежно від конкурентів і споживачів"‎, – йдеться у заяві наглядового органу.

Сама Ryanair назвала рішення італійського регулятора "‎дивним та необґрунтованим"‎. Авіакомпанія стала на захист своєї моделі прямих продажів, заявивши, що вона є більш вигідною для споживачів, а також повідомила, що негайно подасть апеляцію.

