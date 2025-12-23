Багато туристів абсолютно несправедливо пропускають ці чудові місця.

Багато туристів нерідко бувають розчаровані популярними туристичними місцями в Європі, якими б гарними вони не були, через величезні натовпи або завищені ціни.

Однак Європа не обмежується кількома найвідомішими містами – там ще безліч цікавих місць, здатних приємно здивувати гостей.

Експерти видання про подорожі Travel Off Path відібрали сім чудових європейських міст, які багато туристів досі вельми несправедливо не беруть до уваги.

7 маловідомих міст Європи, які варто відвідати 2026 року

Вюрцбург, Німеччина . Це баварське містечко часто ігнорується туристами на користь більш відомих Мюнхена і Нюрнберга. Проте, воно може похвалитися власним об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – вражаючою Вюрцбурзькою резиденцією в стилі бароко. Больцано, Італія . Це курортне містечко, оточене засніженими горами, більше нагадує Німеччину, ніж Середземномор'я, і це аж ніяк не випадково: більшу частину своєї історії воно було частиною Австрії, перш ніж 1919 року перейшло під контроль італійців. Від австрійської архітектури до насиченої м'ясними стравами тірольської кухні та мелодійної німецької мови, якою досі розмовляє більшість місцевих мешканців, це одне з найунікальніших міст для короткого відпочинку в Італії, саме через те, що тут майже не відчуваєш себе як в Італії. Орадя, Румунія . Це місто сміливо можна назвати одним із найбільш недооцінених місць у Європі: як колишня частина Австро-Угорської імперії, воно гарне, безпечне і сповнене життя, але без натовпів туристів. Серце міста – вулиця Републіки, забудована елегантними будівлями XIX століття, звідки відгалужуються вузькі вулички до інших міських визначних пам'яток. Познань, Польща . Це місто може похвалитися своїм середньовічним Старим містом і безліччю барокових церков, а також величезною ринковою площею, заповненою барвистими купецькими будинками і популярними місцевими кафе. Ла-Корунья, Іспанія . Це місто стане чудовим місцем для втечі від натовпів туристів у Барселоні та Мадриді. Воно може похвалитися захоплюючою стародавньою історією і піщаними пляжами, являючи собою ідеальне поєднання занурення в культуру і прибережного спокою. Однак найвідоміша визначна пам'ятка Ла-Коруньї розташована не в самому місті, а всього за 15 хвилин на авто: побудована римлянами 2000 років тому башта Геркулеса – один з останніх збережених стародавніх маяків, що височіє над бурхливими водами Атлантичного океану. Фолегандрос, Греція . Це місто може похвалитися тією незайманою автентичністю, якої бракує переповненому туристами і дизайнерськими магазинами Санторіні. Цей тихий куточок в Егейському морі, де час, здається, сповільнюється, пропонує туристам смачнючу їжу з місцевих продуктів і відсутність круїзних лайнерів. Тронхейм, Норвегія . Одне з найстаріших міст Норвегії, яке часто не береться до уваги на користь більш популярних Осло, Бергена або Тромсе, неймовірно насичене культурними подіями. Також тут знаходиться найкрасивіший і найкраще збережений середньовічний собор у Норвегії – Нідарос. Побудований ще в XI столітті, він є рідкісним прикладом готичної архітектури так далеко на півночі Європи, з детально опрацьованим фасадом і вражаючим вікном-трояндою.

