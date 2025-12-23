Це найбільший в історії викуп компанії приватними інвесторами виключно за грошові кошти.

Акціонери Electronic Arts погодилися на історичну угоду з Суверенним фондом Саудівської Аравії та іншими покупцями. Як пише Bloomberg, сума угоди склала $55 млрд. Інвестори схвалили поглинання за ціною $210 за акцію,

Угода повністю за готівку та оцінюється в $55 мільярдів, що робить її найбільшим в історії викупом компанії приватними інвесторами виключно за грошові кошти. Це важливий рубіж в історії гіганта ігрової індустрії, якому вже понад 40 років.

Однак це ще не все – тепер угоду мають схвалити регулятори в різних країнах. Це може зайняти кілька років, як було, наприклад, у випадку з Activision Blizzard і Microsoft. Самі компанії розраховують закрити угоду до кінця червня 2026-го.

Electronic Arts відома франшизами The Sims, Battlefield, Need for Speed і лінійкою спортивних симуляторів FIFA (тепер EA FC) Madden NFL і UFC. Видавець входить до трійки найбільших гравців індустрії поряд з Activision Blizzard і Take-Two Interactive.

Для Саудівської Аравії купівля EA – частина стратегії з диверсифікації економіки та активних інвестицій у сферу інтерактивних розваг. А для самої Electronic Arts приватизація на папері може означати більше свободи для розробників: без тиску з боку інвесторів і необхідності щокварталу звітувати про фінансові показники студії зможуть зосередитися на покращенні якості та розвитку своїх ігор.

Нагадаємо, у листопаді Ubisoft випустила безкоштовне DLC для Assassin's Creed Mirage, профінансоване Саудівською Аравією. Доповнення додає до гри новий пустельний регіон – він заснований на історичній долині Аль-Ула.

Тим часом у Steam просто зараз проводить великий зимовий розпродаж. Акція триватиме понад двоє тижнів й завершиться 5 січня. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше 100 грн.

