Нове дослідження розкрило дивовижну правду про те, що весна, літо, осінь і зима набагато сильніше розсинхронізовані по всьому світу, ніж вважалося раніше.

Пори року на Землі завжди були передбачуваними, але нове дослідження, показало, що ці сезонні переходи набагато складніші і часто не синхронізовані.

Вчені з Каліфорнійського університету використовували супутникові дані за 20 років, щоб відстежити сезонні закономірності Землі, і виявили, що екосистеми по всьому світу переживають сезонні цикли абсолютно по-різному, пише Indiandefencereview.

Що з'ясували вчені

Зокрема, дослідження, проведене біогеографом Дрю Терасакі-Гарт, являє собою дуже детальну карту сезонного часу в екосистемах Землі. Команда вчених виявила регіони, де сезонні цикли помітно розсинхронізовані, особливо в осередках біорізноманіття. Результати показують, що два місця, навіть якщо вони географічно близькі, можуть відчувати різні сезонні явища в різний час.

"Сезонність часто сприймається як простий ритм - зима, весна, літо, осінь, але дослідження показало, що природний календар набагато складніший", - прокоментувала Терасакі-Харт.

Один із захопливих прикладів, наведених у дослідженні, - це різноманітність сезонних ритмів на кавових плантаціях у Колумбії. Зокрема, плантації, розташовані одна від одної через гори, можуть переживати абсолютно різні цикли, що призводить до неузгодженості репродуктивних моделей, наче вони перебувають у протилежних півкулях.

Карта також підкреслює дивовижну закономірність: регіони, відомі своїм біорізноманіттям, як-от тропічні ліси та середземноморський клімат, часто демонструють більш нерегулярні сезонні ритми.

Як показує дослідження, у таких регіонах, як Каліфорнія, Чилі та Південна Африка, що мають середземноморський клімат, пік зростання лісів припадає на пізніший час, ніж в інших екосистемах - у деяких місцях на 2 місяці.

Висновки дослідження

Тривалий час вважалося, що терміни сезонних змін у середземноморському кліматі досить стабільні. Однак дане дослідження ставить під сумнів це припущення, показуючи, що місцеві екосистеми можуть значно відрізнятися у своїй реакції на сезони.

Розуміння складної сезонної динаміки, виявленої дослідженням, має життєво важливе значення не тільки для екології, а й для таких галузей, як сільське господарство. Нові дані свідчать про те, що терміни циклів сільськогосподарських культур - таких як цвітіння, плодоношення і збір врожаю - можуть сильно відрізнятися навіть у районах, які на перший погляд здаються схожими.

Нещодавно екологи нарешті з'ясували, чому тропічні тварини такі барвисті. Один із перших і провідних натуралістів пояснював, що стабільність тропічного клімату дозволила видам накопичуватися. Зокрема, у міру віддалення від полюсів видове багатство тваринного світу збільшується, і екологи назвали цю закономірність "широтний градієнт біорізноманіття".

