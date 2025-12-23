Ознайомитися з механіками сиквела дадуть у великому DLC для ARK: Survival Ascended, ремейці на Unreal Engine 5 оригінальної гри.

Гру ARK 2, що посідає 8 місце в списку найочікуваніших релізів Steam, відклали до 2028 року. Спочатку виживач із Віном Дизелем у головній ролі збиралися випустити у 2022 році, але потім постійно переносили на пізніший термін, а у 2025-му виробництво і зовсім призупинили.

Студія-розробник Studio Wildcard оголосила про перенесення, підтвердивши, що в четвертому кварталі 2027 року вийде масштабне доповнення Legacy of Santiago для ARK: Survival Ascended. У ньому автори закладуть основу для сюжету ARK 2, а також протестують низку механік сиквела.

Також розробники підтвердили, що Він Дізель залишається важливою фігурою в сюжеті та виробництві сиквела. Загалом у найближчі два роки команда буде зосереджена на розвитку ARK: Survival Ascended – її продажі вже перевищили 4 млн копій.

У червні розробники зі Studio Wildcard оголосили, що розробку сиквела ARK 2, анонсованого ще у 2020 році, тимчасово призупинено. Замість цього команда зосередилася на підтримці ремейка першої частини.

Серед нововведень в ARK 2 обіцяють поліпшену бойову систему з елементами соулслайку, динамічні події, опціональну камеру від третьої особи, паркур, повноцінну сюжетну лінію та підтримку користувацького контенту.

Оригінальна Ark: Survival Evolved вийшла 2017 року і швидко знайшла своїх фанатів, завдяки унікальним механікам виживання, серед яких була можливість приручення динозаврів. За сюжетом Ark 2 Він Дізель втілює легендарного героя Сантьяго, якому належить захистити свою дочку.

