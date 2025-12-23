Експерти вважають, що метал може подорожчати до нечуваних 15 тисяч доларів.

Мідь досягла нового історичного максимуму, перевищивши позначку в 12 000 доларів за тонну. Перебої у видобутку і "торгова війна" президента США Дональда Трампа, призвели до того, що цей найважливіший метал демонструє найбільше зростання за рік з 2009 року.

Видання Bloomberg пише, що ціни зросли до 12 044 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. Таким чином, 1 кілограм міді обійдеться в 12 доларів.

Deutsche Bank попереджає, що обсяг видобутку найбільших світових гірничодобувних компаній цього року скоротиться на 3% і може знову впасти у 2026 році.

Відео дня

Зі свого боку аналітики Morgan Stanley попередили, що хоча наразі світових запасів достатньо, але наступного року світовий ринок міді зіткнеться з найсерйознішим дефіцитом за останні 20 років. Банк очікує, що в 2026 році попит перевищить пропозицію приблизно на 600 000 тонн, і вважає, що дефіцит буде тільки посилюватися.

При цьому експерти Citigroup очікують, що в разі оптимістичного сценарію, за якого ослаблення долара і зниження процентних ставок у США ще більше підвищать привабливість міді, ціни можуть сягнути 15 000 доларів.

Зі свого боку аналітики Goldman Sachs зазначили, що поки що зростання цін зумовлене ставками інвесторів на майбутнє скорочення пропозиції на ринку, а не сьогоднішніми умовами попиту і пропозиції.

Ціни на метали - останні новини

Ціни на золото продовжують рекордне зростання, майже діставшись психологічної позначки в 4 500 доларів, на тлі ослаблення долара і геополітичної невизначеності. Срібло також продовжує стрімке зростання. Його ціна піднялася на 0,7% до 69,51 долара за унцію.

На цьому тлі зросли й інші дорогоцінні метали. Платина подорожчала на 3% до 2 184 долара за унцію (70,22 долара за грам), що стало найвищим показником за понад 17 років. Паладій зріс на 2,8% до 1 811 доларів (58,22 долара за грам), оновивши максимум за три роки.

Вас також можуть зацікавити новини: