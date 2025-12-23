Зазначається, що частка тих, хто очікує погіршення матеріального становища, досягла максимуму за дев'ять років.

Матеріальне становище росіян на четвертому році війни проти України дедалі більше погіршується. При цьому громадяни РФ все похмуріше дивляться на майбутнє своїх фінансів, про що свідчить опитування фонду "Громадська думка" (ФОМ) наприкінці листопада.

Зазначається, що частка росіян, які скаржаться на погіршення матеріального становища, зросла до 25% - це максимальний показник із 2022 року. При цьому більшість респондентів, а це 57%, оцінює своє матеріальне становище як "середнє", як "хороше" - лише 22%, хоча до цього їх було 25%, а як "погане" - 18%, хоча раніше було 16%.

Крім того, погіршуються й очікування росіян. Якщо у вересні поліпшення матеріального становища в найближчі рік чекали вдвічі більше опитаних, ніж погіршення: 28% і 14%, то в останньому опитуванні - 25% і 19%. Таким чином, частка тих, хто очікує погіршення матеріального становища, досягла максимуму за дев'ять років.

Своєю чергою офіційна статистика свідчить про зростання зарплат і доходів населення та уповільнення інфляції. Так, Росстат повідомив, що у вересні зарплати були на 13,1% більшими, ніж роком раніше, а за дев'ять місяців - на 14,3%. З поправкою на інфляцію, яка в листопаді сповільнилася до 0,42%, або 6,4% у річному вираженні, Росстат оцінив зростання зарплат у 4,7% і 4,5%, відповідно. При цьому реальні грошові доходи населення за дев'ять місяців були нібито на 9,2% більшими, ніж роком раніше.

Проблеми економіки Росії - останні новини

Високі процентні ставки Центробанку РФ і гальмування економіки спричинили перше за п'ять років падіння інвестицій. Востаннє така ситуація була в III кварталі 2020 року.

Водночас у країні-агресорці скорочується випуск продуктів уперше з 2009 року через економію росіян на їжі. Водночас витрати федерального бюджету РФ за військовими статтями в січні-вересні 2025 року встановили новий рекорд, сягнувши 142,25 млрд доларів.

Зі свого боку Центробанк Росії вдруге поспіль знизив базову відсоткову ставку на піввідсотка - до 16%. Це рішення не принесе значного полегшення підприємствам, але підкреслює побоювання, що обіцяне підвищення податків може розпалити інфляцію.

