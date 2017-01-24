В Україні почали судити самозваного "губернатора Донбасу" Губарєва

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, екс-губернатор Донецької області підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України ("Публічні заклики до зміни повалення конституційного ладу або захоплення державної влади"), ч. 2 ст. 110 КК України ("Умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України"), ч. 1 ст. 258-3 КК України ("Створення і управління терористичною організацією") і ч. 1 ст. 294 КК України ("Організація масових заворушень").

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Слідством встановлено, що Губарєв, перебуваючи в Донецьку, протягом лютого-березня 2014 р. вступив у змову з іншими злочинними особами, з якими в ході захоплення приміщень органів влади та місцевого самоврядування чинив опір представникам правоохоронних органів. Такі дії не давали можливості держустановам працювати, що зумовило створення терористичної організації "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, один з лідерів терористів Губарєв був оголошений в розшук у червні 2014 року.