Одеситка намагалася вивезти з України ордени і особову справу генерала авіації Червоної армії

Як повідомили УНІАН Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, наша співвітчизниця, прямуючи через пункт пропуску «Кучурган», намагалася вивезти предмети, що мають історичну та культурну цінність. Серед них - монети, медалі та ордени, а також - документи.

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Наголошується, що при перетині підозрюваною кордону спочатку спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар». Джерелом випромінювання виявився авіаційний годинник. В ході подальшого огляду серед речей громадянки було знайдено 5 срібних монет 20-го століття, 5 ювілейних медалей, 2 ордени часів Другої світової війни та особову справу генерала авіації Червоної армії.

Про цей факт поінформовано представників СБУ і Нацполіції. Проводиться перевірка.