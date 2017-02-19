У Львові крижана брила, що впала з даху церкви, вбила жінку
16:00, 19 лютого 2017Інциденти
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Трагедія сталася сьогодні вранці.
Від отриманих травм жінка померла на місці / Facebook
Про це повідомляється на сторінці Varta1 в Facebook.
Трагедія сталася на вул. Краківська, 21 сьогодні приблизно о 11:10.
Від отриманих травм жінка померла на місці.
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Як повідомляє "Твоє місто", загибла жінка старшого віку. Інформацію про подію виданню підтвердила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Особа загиблої встановлюється, на місці працює слідчо-оперативна група.
Зазначимо, трагедія сталася в самому центрі міста, в декількох сотнях метрів від Площі Ринок.
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