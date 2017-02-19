У Львові крижана брила, що впала з даху церкви, вбила жінку

Про це повідомляється на сторінці Varta1 в Facebook.

Трагедія сталася на вул. Краківська, 21 сьогодні приблизно о 11:10.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

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Як повідомляє "Твоє місто", загибла жінка старшого віку. Інформацію про подію виданню підтвердила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Особа загиблої встановлюється, на місці працює слідчо-оперативна група.

Зазначимо, трагедія сталася в самому центрі міста, в декількох сотнях метрів від Площі Ринок.