В Одесі ледве не згоріла триповерхівка: невідомі закидали "коктейлями Молотова" напівлегальний гральний заклад (фото, відео)
09:55, 02 березня 2017Інциденти
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Зала із гральними автоматами вигоріла вщент.
Пожежа перекинулась на другий поверх / ДСНС
В Одесі ввечері 1 березня загорівся гральний заклад на першому поверсі трьохповерхового будинку за адресою вул. Тираспольська, 37, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
ДСНС
Рятувальник, приїхавши на місце пожежі встановили, що є загроза розповсюдження вогню на другий та третій поверхи.
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«Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено майно у приміщенні "Лото-маркету" та частково в одній з квартир на другому поверсі», - йдеться у повідомленні.
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Як йдеться у сюжеті ТСН, напівлегальне казино вигоріло вщент. Попередньо причиною пожежі називають «коктейлі Молотова».
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