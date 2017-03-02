В Одесі ледве не згоріла триповерхівка: невідомі закидали "коктейлями Молотова" напівлегальний гральний заклад (фото, відео)

В Одесі ввечері 1 березня загорівся гральний заклад на першому поверсі трьохповерхового будинку за адресою вул. Тираспольська, 37, повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Рятувальник, приїхавши на місце пожежі встановили, що є загроза розповсюдження вогню на другий та третій поверхи.

«Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено майно у приміщенні "Лото-маркету" та частково в одній з квартир на другому поверсі», - йдеться у повідомленні.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, напівлегальне казино вигоріло вщент. Попередньо причиною пожежі називають «коктейлі Молотова».