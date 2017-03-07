У Харкові сталася масова бійка за участю 80 людей - ЗМІ

Про це NewsRoomповідомили місцеві жителі.

За інформацією очевидців, зіткнення сталося біля супермаркету "Клас" на вулиці Сергія Грицевця. У бійці з двох сторін взяли близько участь близько 80 осіб, свідки також запевняють, що на місце крім поліцейських прибула також карета швидкої допомоги.

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Джерела NewsRoom в правоохоронних органах також підтверджують інформацію про масову бійку і називають приблизно таке ж число учасників. При цьому в прес-службі "главку" повідомили, що в місцевому відділі поліції про інцидент нічого не знають.

Нагадаємо, минулої неділі в парку Перемоги на Салтівці відбулися масові безлади за участю близько 200 осіб.