Поліція озвучила версію розстрілу бізнесмена у Києві

"За попередніми версіями, це професійна діяльність. Аналізуючи всю попередню інформацію, яка буде зібрана, будуть відпрацьовувати нові версії", - повідомив глава ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна".

Він сказав, що наразі відбуваються першочергові заходи розслідування. "Першочергові заходи проводяться. Є декілька свідків. Є низка записів камер зовнішнього спостереження, вони ще аналізуються", - заявив Крищенко.

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Також стало відомо, що було до 10 пострілів. Глава Нацполіції не назвав ім'я постраждалого. Додав, що "це бізнесмен, мешканець Києва. Більше нічого не можу сказати".

Крищенко повідомив, що дітям надали медичну допомогу, дівчина перебуває уже дома, хлопчику зробили операцію, наразі він у медзакладі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 березня в Києві невідомий розстріляв чорний Mercedes, у якому перебували чоловік і двоє дітей. Чоловік отримав чотири вогнепальні поранення й загинув у кареті швидкої допомоги, а дітей доставили в лікарню "Охматдит".