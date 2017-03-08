У Києві розстріляли авто з бізнесменом та двома дітьми

Як повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик, подія сталася у Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича.

Встановлено, що мешканець Києва разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Біля будинку невідомий розстріляв "Мерседес": чоловік отримав чотири вогнепальні поранення та помер у кареті швидкої допомоги, а дітей доставили в лікарню "Охматдит", інформації про їхній стан наразі немає.

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На місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліціі. "Проводиться огляд, в ході якого попередньо з'ясувалося, що зловмисник зробив шість пострілів, імовірно - із пістолета Макарова", - зазначила Блищик.

Як стало відомо ТСН, бізнесменом виявився ресторатор з Одеси Олександр Ряжев. Ім'я та прізвище вбитого також підтвердили в поліції.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України.