Ватажка підрозділу "ЛНР" засудили у Харкові до 13 років в'язниці, віджимав майно на потреби "республіки"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба.

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За його словами, прокуратура Харківської області довела в суді провину 33-річного мешканця Луганської області за трьома статтями Кримінального кодексу України. Чоловік, який раніше працював у Луганській області адвокатом, у травні 2014 року вступив до лав терористичної організації «ЛНР».

Серед обов’язків обвинуваченого, окрім активної участі в діяльності незаконних збройних формувань, було налагодження системи так званої «експропріації» майна громадян.

Підсудний разом зі спільниками затримували подорожуючих на виїзді з Луганська, зупиняли автомобілі та відбирали їх. Награбоване доставлялося та зберігалося на території захопленого Управління Служби безпеки України в Луганську.

Наприкінці червня 2014 року зловмисники пострілами зупинили авто Mitsubishi ASX, за кермом якої сиділа 68-річна жінка. Погрожуючи та залякуючи потерпілу, чоловіки доправили її до приміщення захопленого Управління СБУ. Далі наляканій жінці, яка прямувала на підконтрольні Україні території, повідомили, що автомобіль «вилучається у зв'язку зі службовою необхідністю» та буде повернутий через кілька днів. Однак майно жінці не повернули.

У 2015 році обвинувачений отримав поранення у зоні АТО та приїхав лікуватися в Київську область, де в травні його затримали працівники СБУ.

Учора, 9 березня, Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 289, ч. 2 ст.187 КК України (участь у діяльності терористичної організації, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій).