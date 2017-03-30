Масштабна пожежа на Осокорках: у ДСНС розповіли подробиці (відео)

Рятувальники оцінили площу нічної пожежі на столичних Осокорках в 4 тис. кв. м. Про це повідомили в управлінні ДСНС в м. Києві.

Зазначається, що о 0:50 пожежу локалізовано, а о 1:40 на площі 4 тис. кв. м ліквідовано.

Причиною пожежі на Осокорках міг бути підпал або необережне поводження з вогнем. Про це заявила прес-секретар ГУ ДержНС у м. Києві Світлана Водолага, передає 112 Україна.

Вона повідомила про те, що є дві версії виникнення пожежі, що сталася на Осокорках. "Причинами пожежі займаються правоохоронні органи, проте версій, як завжди, не багато, це або навмисний підпал, або необережне поводження з вогнем. Згідно із чинним законодавством, правоохоронним органам дається 10 днів на розслідування причин виникнення пожежі", - прокоментувала прес-секретар ГУ ДСНС.

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Також Вололага зазначила, що під час пожежі ніхто не постраждав. "Ніхто не постраждав. Пожежу повністю загасили о 1:50. На місці події працювали 8 одиниць техніки - 5 із ГУ ДСНС у Києві і 3 – від рятувальників Київщини".

На питання про те, чи є повторні ризики займання, Світлана Водолага відповіла: "Ризики (повторного займання - УНІАН.) є, тому що за минулу добу рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих територіях сміття, очерету 20 разів по всьому Києву. Зараз проблема не тільки у столиці, а й у всій Україні", - прокоментувала прес-секретар ГУ ДСНС.

Як повідомляв УНІАН раніше, на околицях Києва почалася велика пожежа. За даними очевидців НП сталася поблизу озера Святище. Згодом у Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною пожежі у Дарницькому районі стало загоряння очерету.