У ДСНС розповіли, що загорілося під Києвом

У Державній службі надзвичайних ситуацій виданню The Village Україна повідомили, що причиною пожежі у Дарницькому районі стало загоряння очерету.

У соцмережах серед версій повідомляли, що причиною пожежі стало падіння вертольота.

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У ДСНС цю версію не підтвердили. Рятувальники повідомили, що загорівся очерет. На місці працюють пожежники.

У свою чергу, журналіст телеканалу ZIK розповів, що пожежа біля дачних ділянок на Осокорках почалася близько 20-ї години. Він зазначив, що пожежа вирує на 9 кілометрі від проспекту Бажана, на кордоні з селищем Вишеньки. За його словами, там поруч високовольтні дроти.

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Журналіст також додав, що на місці дві пожежні машини, які не можуть потрапити на територію, яка горить, через водойму і болото. За даними Укргідрометцентру, завтра в Києві дощитиме.

Як повідомляв УНІАН раніше, на околицях Києва почалася велика пожежа. За даними очевидців НП сталася поблизу озера Святіще.