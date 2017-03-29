Під Києвом почалася масштабна пожежа
22:46, 29 березня 2017Інциденти
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Що саме горить у ДСНС не уточнили.
facebook.com/denis.kochkan
На околицях Києва зайнялася велика пожежа. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на чергову столичного управління ДСНС.
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Своєю чергою, що саме горить, у відомстві не уточнили. За попередньою інформацією, горить поле.
Фото: Анастасія Ситало
Водночас користувачі соцмереж публікують фотографії, зазначаючи, що пожежу видно мешканцям Києва.
За даними очевидців, НП сталася поблизу озера Святище. Тут почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежні.
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