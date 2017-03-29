Під Києвом почалася масштабна пожежа

На околицях Києва зайнялася велика пожежа. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на чергову столичного управління ДСНС.

Читайте такожУ Запоріжжі загорівся трамвай із пасажирами (фоторепортаж)

Своєю чергою, що саме горить, у відомстві не уточнили. За попередньою інформацією, горить поле.

Водночас користувачі соцмереж публікують фотографії, зазначаючи, що пожежу видно мешканцям Києва.

За даними очевидців, НП сталася поблизу озера Святище. Тут почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежні.