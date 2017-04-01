У Києві трапилася жахлива ДТП за участю коней

Увечері в п'ятницю на Столичному шоссе в Києві сталася моторошна аварія за участю коней.

Дві тварини несподівано вибігли на проїжджу частину і потрапили під колеса легковика, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відео наслідків аварії зафіксували реєстратори водіїв. Один жеребець зазнав травм, несумісних із життям. Інший кінь відбувся легкими ушкодженнями.

Про власника скакунів поки що нічого не відомо. Через ДТП утворився чималий затор.