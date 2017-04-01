Поліція розслідує обставини вибуху невідомого пристрою в авто з людьми в Одесі

В Одесі поліція розслідує обставини вибуху невідомого пристрою в автомобілі з людьми.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні, приблизно о 08:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в автомобілі, який знаходився на вул. Гаршина, стався вибух.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки, співробітники прокуратури та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого перебував 34-річний одесит із членами сім'ї, здетонував пристрій невідомого походження», - йдеться в повідомленні.

Під час вибуху паливний бак транспортного засобу «не зачепило», люди не постраждали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Призначено низку експертиз, проводиться розслідування.

Цю справу взято на особистий контроль керівника ГУНП в Одеській області.

Як уточнив представник главку поліції, з чоловіком в автомобілі перебували двоє малолітніх дітей.