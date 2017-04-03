На Дніпропетровщині п'яний молодик підірвав гранату біля кафе, 16 людей отримали травми (фото, відео)

На Дніпропетровщині у селищі Знаменівка Новомосковського району минулої ночі біля кафе пролунав вибух – розірвалася граната. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

У поліції повідомили, що молодий чоловік кинув на землю гранату, яка і вибухнула. В результаті інциденту до лікарні звернулося 16 осіб. Пошкоджень також зазнали автомобіль власниці кафе, адже сила удару в осоновному припала саме на автівку, яка попередила більш важкі наслідки, які міг спричинити вибух гранати.

«На місці пригоди було виявлено та вилучено запал до гранати, 19 металевих фрагментів, ймовірно уламків від гранати, куртка чорного кольору», - йдеться у повідомленні.

У поліції з’ясували, що 25-річний молодик відпочивав в ту ніч в кафе та на момент пригоди перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

«Під час конфлікту та подальшої бійки з іншими відпочивальниками розважального закладу, чоловік витягнув з кишені гранату та кинув її на землю біля приміщення кафе», - повідомили правоохоронці.

На даний час слідчим відділом Новомосковського відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2, ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмиснику запобіжного заходу.