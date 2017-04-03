На Дніпропетровщині п'яний молодик підірвав гранату біля кафе, 16 людей отримали травми (фото, відео)

12:44, 03 квітня 2017
Інциденти
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Поліція встановила, що чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Вибухом пошкоджено автівку, яка взяла на себе майже всю силу розриву гранати / ГУ НП у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині у селищі Знаменівка Новомосковського району минулої ночі біля кафе пролунав вибух – розірвалася граната. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

У поліції повідомили, що молодий чоловік кинув на землю гранату, яка і вибухнула. В результаті інциденту до лікарні звернулося 16 осіб. Пошкоджень також зазнали автомобіль власниці кафе, адже сила удару в осоновному припала саме на автівку, яка попередила більш важкі наслідки, які міг спричинити вибух гранати.

ГУ НП у Дніпропетровській області

«На місці пригоди було виявлено та вилучено запал до гранати, 19 металевих фрагментів, ймовірно уламків від гранати, куртка чорного кольору», - йдеться у повідомленні.

ГУ НП у Дніпропетровській області

У поліції з’ясували, що 25-річний молодик відпочивав в ту ніч в кафе та на момент пригоди перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

ГУ НП у Дніпропетровській області

«Під час конфлікту та подальшої бійки з іншими відпочивальниками розважального закладу, чоловік витягнув з кишені гранату та кинув її на землю біля приміщення кафе», - повідомили правоохоронці.

ГУ НП у Дніпропетровській області

На даний час слідчим відділом Новомосковського відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч.2, ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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Теги: #Дніпро#вибух#поранення