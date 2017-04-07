В Одесі зіткнулися три автомобілі та мотоцикл, є постраждалі (фото)
"Всі учасники ДТП ознак сп'яніння не мали",- уточнили в прес-службі поліції.
Вчора вночі в Одесі, на Котовського сталася аварія за участю чотирьох транспортних засобів. Про це повідомляє Думська.
За попередньою інформацією прес-служби патрульної поліції, водій «Міцубісі» виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем «Деу».
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Від удару машину відкинуло на автомобіль «Ніссан» і мотоцикл «Сузукі». В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Мітсубісі» та водій «Деу». Потерпілих доставлено до медичного закладу на обстеження. Необхідні матеріали пригоди оформив слідчий.
«Всі учасники ДТП ознак сп'яніння не мали»,- уточнили в прес-службі поліції.
Раніше на Львівщині автобус зіткнувся з авто - дві людини загинуло, 12 було госпіталізовано.