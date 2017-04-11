У Кропивницькому сталася стрілянина біля дитячого майданчика, є постраждалий

У Кропивницькому 10 квітня близько 20 години відбулася стрілянина біля дитячого майданчика, внаслідок якої щонайменше одна людина була поранена. Про це повідомляє ТСН.Ранок.

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Водії та пасажири двох автівок вирішили з'ясувати стосунки у дворі багатоповерхівки - в один одного вони випустили зо три десятки куль з неавтоматичної зброї.

За свідченнями очевидців, після словесної перепалки чоловіки витягли зброю і почалася перестрілка. Причина конфлікту - невідома.

Пораненого товариші затягнули в автівку і поїхали: потерпілому 36 років, він отримав поранення в обличчя й наразі перебуває у реанімації. Правоохоронці оголосили план перехоплення в місті.