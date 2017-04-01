Поліція озвучила подробиці стрілянини у Дніпровському районі Києва (фото)

У Києві оперативники зі стріляниною затримали чотирьох іноземців, які обкрадали автомобілі. Потерпілих внаслідок інциденту немає.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, близько 15:00 у Дніпровському районі оперативники помітили групу зловмисників, які обкрадали автомобілі. Під час затримання вони намагалися втекти у різні боки, тож оперативник зробив кілька попереджувальних пострілів із травматичної зброї.

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Трьох чоловіків затримано на місці злочину, ще одному вдалося втекти автомобілем. Поліцейські одразу розпочали його пошуки й затримали у Деснянському районі Києва.

Зловмисників доставили до управління поліції. Усі затримані - громадяни іншої держави. З ними працюють слідчі.

Раніше "Київ оперативний" повідомив, що у Дніпровському районі Києва сталася стрілянина, одна людина госпіталізована.