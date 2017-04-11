Київська поліція відкрила справу за фактом нічного вибуху на вулиці Володимирській

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху сьогодні вночі біля офісу на вулиці Володимирській.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, вибух стався близько півночі. У результаті вибуховою хвилею пошкоджено вікна та частково фасад двох приміщень. Потерпілих внаслідок вибуху немає.

Зазначається, що до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля офісного приміщення невідомі кинули предмет, який вибухнув. У результаті пошкоджені вікна та фасади двох будівель та припаркований поруч автомобіль.

На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Під час обстеження території правоохоронці виявили деформовані фрагменти вибухового пристрою, які відправили для проведення експертизи.

Читайте такожВибух біля церкви в Єгипті: опубліковано відео підриву смертника

Працівники поліції відпрацювали територію з метою виявлення камер відеонагляду, а відтак підготували запити на вилучення їх записів.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції.

Розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.