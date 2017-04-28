На Львівщині СБУ викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів

Співробітники управлінь СБУ у Львівській та Рівненській областях під час спільної операції викрили двох проросійських інтернет-агітаторів. Про це повідомила прес-служба відомства.

"Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників, за вказівкою кураторів з РФ, адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки "Антимайдан Львів", "Львівська народна республіка" та "Рівненська народна республіка" у російських соцмережах. Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України", - повідомили в прес-службі.

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Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.