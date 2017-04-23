На Львівщині слідчий погорів на хабарі в 50 тисяч гривень

У Львівській області затримали слідчого Національної поліції, який вимагав від місцевого жителя 54 тис. грн хабара.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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«Слідчого одного з відділів Національної поліції у Львівській області затримали на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Вимагач вимагав від місцевого жителя п'ятдесят чотири тисячі гривень за сприяння у мінімізації розміру покарання за ряд крадіжок», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, слідчий Нацполіції був затриманий під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають», - додали в прес-центрі.