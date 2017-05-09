"Поважайте прапор перемоги, бл**ь": опубліковано відео сутичок у парку Вічної Слави в Києві

15:28, 09 травня 2017
Інциденти
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Сутички відбулися в парку Вічної Слави у столиці.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

У парку Вічної Слави в Києві сталося кілька сутичок і словесних перепалок між учасниками акції "Безсмертний полк" та патріотично налаштованими людьми.

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В інциденти швидко втручалася поліція й розмежовувала по-різному налаштовані групи, передає Цензор.НЕТ. Сталося кілька невеликих сутичок, приводом для яких ставали взаємні образи й символіка радянського режиму.

Як повідомляв УНІАН, біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася бійка і словесна перепалка між представниками націоналістичних організацій та учасниками акції "Безсмертний полк".

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Теги: #сутички#9 травня в Києві#Безсмертний полк у Києві