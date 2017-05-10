У Києві п'яна жінка намагалася вистрибнути з 11 поверху, але зачепилася за кондиціонер (відео)

32-річна уродженка Луганської області намагалася вистрибнути з одинадцятого поверху багатоповерхівки, але зачепилася за блок охолодження кондиціонера. Звідти її зняли працівники карного розшуку Оболонського управління поліції, передає прес-служба поліції Києва у Facebook.

Повідомлення про те, що на одинадцятому поверсі будинку на кондиціонері сидить дівчина надійшло до поліції від перехожого. Прибувши на місце події, правоохоронці негайно зламали двері та потрапили у квартиру. Під час огляду помешкання поліцейські з’ясували, що жінка вже намагалася вчинити самогубство: на люстрі висів шарф, а під нею стояв стілець.

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"Жінка перебувала у стані сп’яніння та ніяк не реагувала на вмовляння правоохоронців не робити дурниць. Часу зволікати у поліцейських не було, адже луганчанка могла будь-якої миті зірватися вниз. Поки правоохоронці заспокоювали та відволікали господиню розмовами, один із оперативників схопив жінку та затягнув на балкон, завадивши зробити фатальний крок", - сказано у повідомленні.

Пояснити поліцейським причину своїх суїцидальних настроїв жінка не змогла, з нею працюють лікарі та психологи.

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