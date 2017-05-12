В Одесі чоловік вистрілив у голову співробітнику фірми з відмикання замків: постраждалого госпіталізовано

У Київському районі Одеси сьогодні чоловік завдав вогнепальне поранення працівнику фірми, що надає послуги з відмикання дверних замків.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, НП сталася в мікрорайоні Чорноморка.

Підозрюваний - 1971 р. Зазначається, що цей громадянин більш як 5 років розлучений з дружиною, право на власність майна подружжя відстоювало в суді. Весь цей час дружина проживала окремо.

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«Сьогодні жінка приїхала з документами на право власності на приватний будинок, згідно з яким вона є єдиною власницею житла. Прибула вона з представниками фірми, які, за її словами, надають послуги з відмикання замків», - повідомили в главку. Не згодний з її діями колишній чоловік вистрілив у голову фахівця з відмикання дверей.

На місце події виїхало керівництво ГУНП в Одеській області на чолі з керівником главку Дмитром Головіним, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції Одеси і працівники спецпідрозділу «КОРД».

Постраждалий з вогнепальним пораненням тім'яної частини голови госпіталізований.

Обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію в ЄРДР за попередньої кваліфікації - ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Проводяться невідкладні слідчі дії.