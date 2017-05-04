У Кривому Розі чоловік підірвав гранату в будинку: постраждали двоє людей

У Кривому Розі через вибух гранати РГД-5, яку кинув у приміщенні 40-річний чоловік, постраждали двоє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції України, внаслідок вибуху травмовані 74-річний чоловік та 31-річна жінка, їх доставлено до місцевої лікарні.

Подія сталася 3 травня в одному з будинків Тернівського району міста, де господиня перебувала зі своїми знайомими. У цей час до в будинок забіг колишній співмешканець власниці житла і почав погрожувати фізичною розправою. Після цього він вихопив гранату та кинув її в кухню, де були гості.

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На території міста було введено оперативний план «Сирена», в ході якого поліція затримала зловмисника. З’ясувалося, що він постійно погрожував власниці будинку.

За даним фактом слідчим відділом Тернівського відділення поліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 15 та п. 1 ч. 2. ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.