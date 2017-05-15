У Яроша про стрілянину в таксиста за відмову відповідати на "Слава Україні!": охоронець ні при чому

В ГО "Державницька ініціатива Дмитра Яроша" заявляють, що охоронець Яроша не стріляв у таксиста на Дніпропетровщині, правопорушником виявився інший член організації, який має понести відповідальність.

Про це розповів голова Правління ГО "Державницька Ініціатива Яроша" Андрій Шараскін, передає "Українська правда".

"Розтиражоване фото з посвідченням охоронця Яроша належить Роману, який виступає у справі як свідок і не стріляв", - зазначив Шараскін.

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Водночас, у заяві Шараскіна на сайті "Сектор правди" йдеться про те, що у таксиста стріляв військовослужбовець Михайло. За словами Шараскіна, водій таксі "неадекватно" відреагував на привітання "Слава Україні".

Також він зазначив, що Михайло - "побратим, активний учасник Революції Гідності, учасник бойових дій на сході" і за чотири роки не отримував реабілітації.

"Тож цілком зрозуміла реакція Михайла, коли гасло, з яким хлопці йдуть у бій, яке є подекуди останніми словами на устах загиблих – мирний мешканець просто ігнорує", - вважає Шараскін.

Він додав, що Михайло понесе відповідальність і ГО "ДІЯ" сподівається на правдиве встановлення всіх обставин інциденту.

Раніше повідомлялося, що охоронець Яроша прострелив ноги таксисту за відмову відповісти на вітання "Слава Україні". Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти. Як кажуть очевидці, чоловіки, які напали на таксиста, поводилися збуджено й, крім пістолета, у них була телескопічна біта.

За повідомленнями ЗМІ, у таксиста стріляв охоронець Яроша по імені Роман Малисевич.

Пізніше помічник народного депутата Дмитра Яроша, лікар-хірург швидкої допомоги Кам'янського Ростислав Винар заявив, що інформація про те, що член партії "Державницька ініціатива Яроша" Роман Малисевич прострелив ногу таксисту в Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) за відмову відповісти на привітання "Слава Україні!", не відповідає дійсності.