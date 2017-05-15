У Харкові в результаті лобового зіткнення перекинувся автомобіль

У Харкові сьогодні вдень на пр. Льва Ландау сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої один автомобіль перекинувся. Про це повідомляє 057.ua.

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Зіткнулися Volkswagen і Daewoo Lanos. За словами водія Volkswagen, він не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Там сталося лобове зіткнення з автомобілем "Део Ланос". Той вилетів на узбіччя, а Volkswagen перекинувся і впав на дах, розповіли у прес-службі патрульної поліції Харкова.

"В результаті ДТП постраждав водій "Део Ланос". Щоб дістати людину з автомобіля довелося викликати рятувальників, які вирізали водія з авто. Після цього чоловіка забрала "швидка". Зараз на місці працюють слідчі, які з'ясовують, як сталося ДТП і як перекидався автомобіль", - розповіла спікер патрульної поліції Харкова Карина Курбанова.

Нагадаємо, 25 квітня автобус зі школярами та автомобіль Renault Logan зіткнулися на вул. Галана, 5 в Харкові, навпроти входу в поліклініку обласної лікарні.