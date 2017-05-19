Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися п'ять автомобілів, є постраждалі (фото, відео)
Унаслідок ДТП постраждали троє осіб.
У Києві на вул. Саперно-Слобідській сталася масштабна ДТП за участю 5-ти автомобілів. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
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"Сталося зіткнення, і японця викинуло на узбіччя, в цей час ззаду їхав водій автомобіля ВАЗ, який здійснив аварійне гальмування і його кинуло в автомобіль Chevrolet і від удару відкинуло на автомобіль Volkswagen Jetta", - сказано в повідомленні.
Унаслідок ДТП постраждали троє осіб, водій та пасажир Passat і пасажир ВАЗа. Вони були госпіталізовані, на місце виїхала слідчо-оперативна група.
Раніше в Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами, постраждало 18 людей.