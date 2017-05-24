На Дніпропетровщині затримано водія, який у нетверезому стані збив поліцейського та втік

У селі Топило Томаківського району Дніпропетровщини затримано п'яного водія, який, ігноруючи вимогу працівника поліції зупинити транспортний засіб, наїхав на інспектора дорожнього руху, після чого втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, подія сталася 23 травня о 17.30.

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Спочатку водій «ВАЗ 21063» зупинився. Проте, коли поліцейський підійшов, відрекомендувався та пред’явив законну вимогу надати документи на право керування автомобілем, чоловік демонстративно зачинив двері і почав рухатися на правоохоронця, який від удару впав на дорогу, а водій з місця події втік.

34-річного порушника було розшукано та доставлено до Томаківського відділення поліції.

Правоохоронця госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі його життю нічого не загрожує.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст. 342 КК України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу), Максимальне покарання за даний злочин - позбавлення волі на строк до 2 років.