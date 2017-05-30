У Львові поліція затримала п’яного водія, який стріляв по машинах (відео)
Під час затримання він також намагався чинити опір.
Львівські патрульні затримали нетверезого водія, який зі зброї стріляв по машинах та побився із сусідами. Про це повідомляє патрульна поліція Львова.
"Вчора близько 18:00 патрульні отримали орієнтування на автомобіль Mercedes Vito, водій якого перебуває у стані алкогольного сп‘яніння і здійснив постріл із предмету схожого на пістолет в напрямку його автомобіля Daewoo Lanos. Транспортний засіб ушкоджень не зазнав. За словами заявника, невідомий його ще й переслідував", - сказано у повідомленні.
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Зазначається, що події відбувалися неподалік Скнилівського парку. Через певний час прийшло повідомлення з вулиці Скнилівської про сварку між сусідами.
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"Заявниця повідомила, що сусід пошкодив її паркан. Інспектори прийшовши до сусіда, побачили раніше згаданий автомобіль, який перебував в орієнтуванні. Водій у ньому спав. Патрульні розбудили чоловіка, у нього були пошкоджені у крові руки. Він був у сильному стані алкогольного сп‘яніння. При поверхневій перевірці у нього виявили револьвер. Чоловік почав агресивно поводитися і намагався схопитися за зброю. Патрульні затримали його і одягнули кайданки", - додали у поліції.
На даного громадянина склали протокол за керування у нетверезому стані. Під час процесуальних дій в автомобілі виявили також шість патронів та дві гільзи. Усе вилучили для експертизи. Попередньо справу кваліфікують як хуліганство.
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