Масштабна пожежа під Києвом: горіли пилорама, ангари з розчинниками і склади з м'якими іграшками (фото, відео)

Пожежа в Броварах, де загорілися склади на площі близько 1,5 тис. м кв. біля сервісного центру МВС, локалізована, зараз рятувальники ліквідовують наслідки.

Про це повідомляє "5 канал".

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"О 16 годині пожежу вже було локалізовано і зараз ліквідуються наслідки", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в гасінні задіяні 7 автомобілів разом з екіпажами з Борисполя, Броварів, Калити і Києва, а також 5 автомобілів, які надали сільськогосподарські товариства.

Горіли пилорама, ангари з розчинниками, а також склади з м'якими іграшками. Найбільше ускладнювало процес гасіння те, що тут взагалі не були створені умови для ліквідації можливих загорань.

"Тут немає на об'єкті протипожежного водопостачання, тобто протипожежні гідранти, водойми і т. д. Один гідрант є, але він в неробочому стані. Власники цього підприємства цим питанням, мабуть, не займалися взагалі", - зазначив заступник начальника управління ДСНС в Київській області Сергій Майстренко.

У Нацполіції Київської області вважають, що ймовірною причиною пожежі на складських приміщеннях в Броварах могло стати коротке замикання.

Як розповів правоохоронець Микола Жукович, встановити точну причину пожежі можна буде тільки після проведення ряду експертиз.

"Пожежа почалася з місця, де людей не було. Тому, можливо, там було коротке замикання, а можливо, і ні. Для того щоб говорити конкретніше, потрібно провести початкові експертизи. Зараз візьмуть зразки електромережі, зразки на легкозаймисті суміші, проведуть експертизу, і потім можна буде конкретно говорити про причини", - сказав Жукович.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка повинна з'ясувати причини займання. Зокрема, обговорюється варіант підпалу ззовні, проте рятувальники спростовують цю версію, адже самі ангари та склади знаходяться в центрі території, що охороняється.