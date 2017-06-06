У Броварах на ходу загорілася маршрутка із десятьма пасажирами

У понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна" з місця подій.

"Пожежа виникла близько 19:00. Поруч із зупинкою громадського транспорту, що знаходиться за адресою вулиця Київська в Броварах. Причиною пожежі, як повідомив представник Держнс, було коротке замикання в проводці автобуса", - повідомив кореспондент.

Надзвичайна подія сталася на роздоріжжі, навпроти "Вест Лайн".

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В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, але сам водій отримав опіки 1-2 ступеня при спробах гасіння пожежі. Наразі він госпіталізований.

Для гасіння вогню рятувальники задіяли два пожежних розрахунки.

Як уточнював портал dtp.kiev.ua під час пожежі стався вибух.