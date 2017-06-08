СБУ взялася за розслідування вибуху на території посольства США в Києві

Служба безпеки України почала розслідування обставин вибуху на території Посольства США в Україні. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою міста Києва розслідує обставини вибуху, який стався у ніч на 8 червня на території Посольства США в Україні, у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України», - повідомили у спецслужбі.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, під час яких досліджуються всі обставини злочину.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 червня у Києві на території Посольства США стався вибух. Правоохоронці з’ясували, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

Речник поліції Києва Оксана Блищик заявила, що поліція продовжує проводити першочергові слідчі дії на території посольства США у Києві, після чого всі матеріали кримінального провадження будуть скеровані до прокуратури.

«Поліція зараз працює на території посольства. Після того всі матеріали передадуть в прокуратуру, тому що тільки прокуратура має право визначити підслідність. Прокуратура тільки перехідний місток. КПК чітко говорить, що передаються матеріали за підслідністю тільки через органи прокуратури», - сказала вона. Блищик також додала, що саме прокуратура має прийняти рішення про передачу матеріалів справи до СБУ.

У посольстві заявили, що на даний момент не розглядають вибух як теракт.