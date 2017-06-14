У центрі Києва викрили порностудію (фото)

Співробітники Києво-Святошинської поліції та прокуратури затримали киянина, який у власній квартирі організував онлайн-студію. Чоловік винаймав дівчат для надання сексуальних послуг в мережі Інтернет іноземцям. Про це інформує прес-служба Національної поліції.

Читайте такожУ Коцюбинському побили голову ТВК, над нападником хотіли вчинити самосуд (фото)Порностудія, облаштована комп'ютерною технікою, знаходилася у трикімнатній квартирі однієї з київських багатоповерхівок.

"42-річний раніше судимий киянин винаймав на роботу дівчат віком 18 - 30 років через оголошення, які розміщував в Інтернеті. Обіцяв пристойний заробіток – від 50 до 500 доларів США за день спілкування у приватних чатах", - пояснили у поліції.

Працівниці демонстрували свої принади перед комп'ютером. Українці не мали доступу до платних сайтів. В обов'язки дівчат входило спілкування з клієнтами та виконання їхніх примх.

Начальник Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач розповів, що з квартири вилучено комп’ютери, через які розповсюджувався порнографічний контент, веб-камери, банківські картки, мобільні телефони, гроші та журнали обліку з даними дівчат. Наразі призначено ряд відповідних експертиз.

Організатора "бізнесу" затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.